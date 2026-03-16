秋篠宮ご夫妻は１５日、京都市左京区の平安神宮で行われた創建１３０年を祝う祭典に出席された。同神宮からの依頼を受けて私的に訪れ、玉串をささげて拝礼された。祭典には上皇ご夫妻の長女で伊勢神宮祭主の黒田清子（さやこ）さんら約５００人が参列した。その後、ご夫妻は同市内のホテルで記念式典に臨み、秋篠宮さまはあいさつで「日本の文化のふるさとである京都の美しい伝統を守り、後世に引き継いでいかれることを祈念し