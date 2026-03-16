映画界の最高栄誉・アカデミー賞の授賞式が行われ、日本作品として唯一ノミネートされた「国宝」は、惜しくも受賞を逃しました。【映像】「国宝」李相日監督らの様子ライバルがひしめく中、メイクアップ・ヘアスタイリング賞には、ホラー映画の「フランケンシュタイン」が選ばれました。歌舞伎の女形を描いた「国宝」は、美しい白塗りやかつらの髪結い、繊細なメイクが評価され、日本映画として初めて、同賞にノミネートされ