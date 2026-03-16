9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、巨人の若手野手について言及した。笘篠氏は「いかにシーズンで、長くこういう状態をキープできるかが、彼らにとっては勝負どころになる。監督の信頼を得て、レギュラーとしてどれだけ出られるか。いい時悪い時があるので、悪い時の期間をいかにして短くするか。彼らの目標は、そこだと思うんですよ。結果が出なかったら外される。」とレギュラ