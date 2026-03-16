Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。外出中、ふと鏡を見て「ヒゲが目立ってきた……」と焦る瞬間ってありますよね。大事なアポの直前だったりすると、正直かなりテンションが下がります。でも、もしポケットの中にワイヤレスイヤホンとほぼ同じサイズの「N1 Nano Shaver」が入っていたら？お手洗いの1分でサッと身だしなみを整えて、何食わぬ顔で取引先