神奈川県横須賀市・走水では、海の自然や地域資源を活かした体験プログラム「海とミライのがっこう」が行われている。漁師でありレストラン「かねよ食堂」を営む金澤等さん(愛称：ジョンさん)と、地域のメンバーやNTT東日本 地域循環型ミライ研究所の社員らが協力して運営する取り組みだ。3月8日には、そのプログラムの一つとして「海のめぐみを育てよう! 〜獲れたてのワカメを味わおう2026〜」が開催された。参加者は、わかめの生