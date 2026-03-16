スキーンズが準決勝に先発■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）米国代表のポール・スキーンズ投手が15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に先発。2回にジュニオール・カミネロ内野手に先制弾を許しマウンドで呆然。ファンも「マジか」「今大会レベル高すぎるよ」と、熱戦に夢中になっている。スキーンズは初回、ドミニカ共和国