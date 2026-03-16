目をつむり横になって寝ていた白い猫。眠っている姿が『ある魚』に似ていたそうで...？面白い姿に見える可愛い寝姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で25万回表示を突破し、「え？これは？」「ポン酢で召し上がれ」といったユーモアのあるコメントが寄せられることとなりました。 【写真：すやすやと眠っている『白猫』→まるで『魚』のような寝姿で…笑える瞬間】 まるで魚？！ Xアカウント「