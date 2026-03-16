お母さん、背中が痛いよ。子どもから痛みを訴えられたら、親としてはどうしたのかな？ 大丈夫かな？ と心配な気持ちになると思います。しかしそれが毎日のように続いたら？ 筆者の友人A子の話をお届けします。 体のあちこちの痛みを訴える娘 A子の娘は小学校の高学年です。最近背中が痛い、腰が痛い、足の甲が痛い、など体のあちこちが痛むようで頻繁に訴えてくるようになりました。運動系のクラブに所属しているため、A子は「