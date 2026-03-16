冬の訪れと共にやってきた一匹のサビ猫。自ら選んだ「運命の家族」との心温まる絆が、多くの人々の感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万3000回を超え「ずっとのお家が決まり幸せになれて良かった」「自分でずっとのおうち見つけたのですね」「困難の先に幸せが待ってくれてましたね」といったコメントが集まっています。 【動画：寒くなってきた頃、突然『家の庭に来るようになった野良猫』…『涙あふれるエピソー