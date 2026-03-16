こんにちは!アップ教育企画・進学館の齋藤と申します。 【写真】お菓子で受験応援!メーカーの思い 中学入試、国公立大学入試など、瞬く間に時は流れ、気づけば大阪・兵庫では公立高校普通科一般入試が終わりました。 中学入試が主戦場の私ですが、高校・大学入試に関しても管轄するエリアがあり、3月いっぱいは緊張や感動の連続となっております。「先生は毎年大変ですね」というお言葉をいただいたりするこ