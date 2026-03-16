日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『ワン・バトル・アフター・アナザー』のショーン・ペンが混戦を制し、3つ目のオスカーとなる助演男優賞に輝いた。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！レッドカーペットまとめショーンは1981年に『タップス』で映画デビュー。翌年『初体験リッチモンド・ハイ』で初主演した後、ロバート・デ・ニーロ共演