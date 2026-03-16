日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、ギレルモ・デル・トロ監督の『フランケンシュタイン』がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞を受賞した。日本映画初の受賞がかかっていた李相日監督の『国宝』は、惜しくも受賞はならなかった。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！レッドカーペットまとめ『フランケンシュタイン』は、アカデミー賞受賞監