俳優の山時聡真（２０）が、映画「９０メートル」（中川駿監督、２７日公開）で女優の菅野美穂（４８）と親子役でダブル主演した。難病を抱える母と、進路に悩みながら介護をする高校生の息子による感動物語。中川監督が母を介護した実体験を踏まえて親子愛や思春期ならではの、みずみずしい心の動きを繊細に描く。山時は「自分の代表作。いつになっても初心を思い出す糧になる作品」と胸を張った。（有野博幸）アニメ映画「