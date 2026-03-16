文化放送は１６日、「スポーツスペシャル２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ準決勝実況中継」と題し、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでのＷＢＣ準決勝「ドミニカ共和国―米国」を実況生中継した。このため「武田砂鉄ラジオマガジン」（月〜木曜・午前８時）は休止となった。午前８時半からの生放送。解説は前ロッテ監督の吉井理人氏と元西武監督の辻発彦氏。実況を同局の斉藤一美アナウ