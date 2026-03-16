女優の見上愛（25）が16日までに自身のインスタグラムを更新。アカデミー賞授賞式の衣装を公開した。「第49回 日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。ありがとうございます」と書き出した見上。花柄が美しい衣装姿を添えて「こんな初めてだらけの幸せな景色を見せてくださった、国宝チームの皆さま、観客の皆さまに感謝です」とつづった。「ここにまた戻ってくるために頑張る！とはなんだか言い出せなくって、でも