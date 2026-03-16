乃木坂46の井上和（21）が16日までに自身のインスタグラムを更新。初出演した「第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER」でのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「マイナビ TGC 2026 S/S出演させていただきました〜」とつづり始めた。「初TGC。緊張しましたがとても楽しかったです！ありがとうございました」とオフショットを投稿した。さらに今年5月にグループを卒業する乃木坂46