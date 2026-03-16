◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国 - アメリカ(現地15日、アメリカ/マイアミ)ドミニカ共和国からWBC史上最多となる15本目のホームランが飛び出しました。アメリカとの準決勝。2回裏、6番のジュニア・カミネロ選手が左中間へのソロホームランを放ち、先制に成功します。これが今大会チーム15本目のホームランとなりました。これまでの大会最多記録は2009年メキシコ代表が放った14本。その記録が17年ぶりに更