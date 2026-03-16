6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、「WEGO 2026 SPRING」のビジュアルモデルに起用されたことが16日、発表された。【別カット】ストリートカジュアルなNCT WISHNCTの最終ユニットとして、2024年2月21日にシングル「WISH」でSMアーティスト 史上初となる日韓同時デビューを果たし、大きな注目を集めたNCT WISH。25年11月8日から26年1月18日まで、日本での初単独ツアーとなるライブツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE