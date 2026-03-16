エールディヴィジ第27節でフェイエノールトはエクセルシオールと対戦、2-1と勝利を収めた。前半に先制されたものの、後半に入り58分、59分と日本代表FW上田綺世の連続得点で一気にひっくり返した。これで2試合連続の2得点となった上田。得点ランキング首位を走りながらも長い間ゴールから遠ざかっていたことが心配されたが、急激な復調を見せている。元オランダ代表FWヴィム・キーフト氏は、上田は残りのシーズンの希望となりうる