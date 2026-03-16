カタール航空は、3月18日から限定的なスケジュールで運航を再開する見通しを示した。カタール領空の閉鎖に伴い、定期便の運航を停止している。カタール民間航空局の許可の下、運航便数を大幅に制限して救援便を運航している。運航を再開するのは、アフリカ8都市、米大陸6都市、アジア27都市、ヨーロッパ18都市、中東4都市、オーストラリア2都市の計65都市。日本では東京/成田が含まれる。期間は3月28日までで、便数が大幅に制限さ