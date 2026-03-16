「評価するのはバスに乗る人だけ」でいいのか？運転士不足によるバスの減便・退出が進んでいます。これに対する解決策として自動運転バスの社会実装が期待されており、国土交通省による自動運転社会実装推進事業では、2024年には99地域、2025年には67地域で実証試験が行われています。しかし、実際に本運行へ至る例は、ほとんどありません。【え…！】これが「サザエさんに出てきた自動運転バス」です（画像）各地で行われてい