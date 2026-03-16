薬剤師でコスプレイヤーで、グラビアアイドルの鬼木このはが15日、インスタグラムを更新。水着姿を投稿した。鬼木は「足どう？すき？」とつづり、すらりとした美脚際立つ水着姿のバックショットを公開した。この投稿に「全部大好き」「スタイル抜群」「めっちゃくちゃ可愛い」「綺麗な御御足」「素晴らしい景色」などのコメントが寄せられている。