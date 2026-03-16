グラビアアイドルの桜りん（30）が15日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。花のスタンプを添えて、赤い花柄のランジェリー姿で横になる様子を披露した。この投稿に「めちゃくちゃお綺麗ですね」「綺麗」「超カワイイ」「セクシー」「華がある」「ボインりん！」などのコメントが寄せられている。