OLとしても働きながら、グラビア活動を行う木村絵里子（29）が15日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。「フォロワーさん4万人ありがとう」と感謝をつづり、白いTバックのビキニ姿を公開した。「これからいろんなお知らせもできるかな…」と伝えた。この投稿に「最高」「4万人突破おめでとうございます」「最上級に魅力的！」などのコメントが寄せられている。