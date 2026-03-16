女優の北乃きい（35）が15日、インスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日、35歳になりました」と報告し、花束を手にした最新ショットを公開した。「10代より20代のほうが楽しかったし、20代より30代のほうが楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」と思いをつづった。そして「たくさんの『おめでとう！』をありがとうございます」と感謝をつづり、結んだ。この投稿に「35歳