女優の吉岡里帆（33）が15日、インスタグラムを更新。日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開した。吉岡は「“日本アカデミー賞”今年はプレゼンターで出席させて頂きました！これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と報告し、13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた「第49回日本アカデミー賞授賞式」のオフショットを披露した。そして「この