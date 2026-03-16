◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国ベンチにベンチ入りしてしないと思われていたレジェンド選手が姿を見せた。中継でベンチが映ると、昨季限りで引退したものの、米国代表の招集に応じた３７歳の通算２２３勝レジェンド左腕カーショー（前ドジャース）と、準々決勝以降の登板がなく離脱したエース左腕のタリク・スクバル投手（タイガース）の姿が映った。カーシ