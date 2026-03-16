野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州マイアミでドミニカ共和国−アメリカの準決勝が行われ、３大会ぶりの優勝を目指すドミニカ共和国が二回、６番カミネロ（レイズ）のソロ本塁打で先制した。アメリカの先発マウンドは、昨季サイヤング賞を獲得した右腕のスキーンズ（パイレーツ）。初回をわずか９球で三者凡退に抑えると、二回も５球で二死を取る快調な投球を続けて