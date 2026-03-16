気象台は、午前9時49分に、なだれ注意報を秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、八峰町、五城目町、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市などに発表（雪崩注意報） 16日09:49時点秋田県では、ここしばらくなだれに、17日朝は霜に対す