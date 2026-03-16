女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が15日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。「日曜日なにする？？？」とつづり、シャツを脱いだランジェリー姿や、下着姿のバックショットなどを公開した。この投稿に「可愛いーーー」「えっちなお尻」「ため息出るくらい美しい」「いい腹筋、シックスパック、いい」などのコメントが寄せられている。