俳優の谷原章介が１６日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、ＷＢＣ日本代表に一部ネット上で誹謗中傷が上がっていることに「絶対やめた方がいい」と呼びかけた。この日は残念ながら準々決勝で敗退となったＷＢＣ日本代表を特集。解説の川崎宗則も「悔しい」と思いをぶつけ、ベネズエラ戦を振り返った。コーナーの最後、谷原は「ネット上の誹謗中傷が酷いと。ゆゆしき事態で悲しい事」と切り出し、「あんなに日本代表のため