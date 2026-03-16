イギリスのスターマー首相は15日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡をめぐり協議しました。ホルムズ海峡をめぐってはトランプ大統領が14日、日本や中国、イギリスなどに対し航行の安全確保に向けた協力を呼びかけ、艦船の派遣を求めていました。こうした中、両首脳は15日、ホルムズ海峡の封鎖による世界的な海運の混乱やコスト上昇を踏まえ、航路の再開が重要との認識を共有しました