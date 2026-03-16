グラビアアイドルの雨宮める（40）が15日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。雨宮は「black／whiteどちらの背景で撮った写真が好きですか！？」とつづり、黒と白のソファでのランジェリー姿を披露した。この投稿に「スタイル良くて綺麗です」「Blackのほうが妖艶で色っぽい」「白背景が好き」などのコメントが寄せられている。