◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）WBC準決勝はドミニカ共和国の1発で始まりました。アメリカの先発は昨季サイ・ヤング賞受賞のポール・スキーンズ投手。立ち上がりの初回はわずか9球で三者凡退に抑えられましたが、2回の2アウトの場面でジュニア・カミネロ選手が抜けたスイーパーにアジャストしレフトスタンドへ特大弾。ドミニカ共和国のベンチは早めの先制点に飛び出