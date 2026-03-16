＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“ほっそり美脚”の長身巨漢力士序ノ口の土俵に、不思議なギャップでファンの視線を釘付けにする力士が登場。その独特な体格と愛らしいキャラクターを受け「脚ほそっ」「ギャップえぐ」など反響が相次いだ。注目を集めた序ノ口七枚目・京の里（伊勢ノ海）は京都府京都市出身の29歳。身長185.0センチ、体重152.6キロという恵まれた体格の持ち主だ。そして土俵