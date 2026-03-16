AIエージェント「OpenClaw」が今、アイコンが赤いザリガニのようなデザインであることから中国で注目を集め、それを訓練することが「ザリガニ飼育」と呼ばれ、AI関連のホットワードになっている。広東省深セン市がまず先陣を切って「OpenClaw」関連のサポート策を打ち出した。深セン市竜崗区は7日、「深セン市竜崗区のOpenClaw＆OPC（1人で設立・運営する会社、OnePersonCompany）発展サポートに関する若干の措置（パブリックコメ