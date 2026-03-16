主演を支えながら物語に彩りを加える助演女優。短いシーンでも強いインパクトを残し、観る人を惹きつける演技が光ります。All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀助演女優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：安藤サクラ／50票2位に