第98回アカデミー賞脚本賞を『罪人たち』のライアン・クーグラーが受賞した。 参考：第98回アカデミー賞の気になるノミネート作配信・映画館ですぐに観られる作品は？ 本作は、『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』などのクーグラー監督とマイケル・B・ジョーダンのタッグによるサバイバルホラー。アメリカでは4月18日に公開されると、