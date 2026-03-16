ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表が現地時間15日、準決勝で米国代表と対戦。チーム最年少のジュニオール・カミネロ内野手（22）が先制本塁打を放った。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕スキーンズに対する2回裏。二死走者無しで第1打席を迎えたカミネロはカウント1-2から外角高めに浮いたスイーパーを振り抜き、その瞬間に本塁打を確信。打球速度105.6マイル（約170.0キロ）、飛距離401フィ