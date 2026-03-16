3月16日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気週末と比べて冷たい北風が収まる 今日は晴れのち曇りの予想です。午前中はよく晴れますが、午後は湿った空気の影響で雲が多くなりそうです。ただ、高気圧に覆われた状態は続くため雨の心配はなく、降水確率は0%から10%です。洗濯物も外に干して大丈夫です。昼頃にかけて日差しが十分に届き、気温も上がります。今日