◇第6回WBCドミニカ共和国─米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。大会新記録となる15本塁打目が飛び出した。2回2死、カミネロが相手先発・スキーンズの高めに来たスイーパーを完璧に捉えた。打った瞬間、本塁打を確信し、ベンチに向かって豪快にバットを放り投げ絶叫。この試合、チーム初安打が貴重