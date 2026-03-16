イラン情勢に関する安全保障理事会の緊急会合で発言するウォルツ米国連大使＝2月28日、米ニューヨークの国連本部/Spencer Platt/Getty Images/File（CNN）中東の紛争長期化に伴う景気後退が懸念される中、トランプ米政権の高官が、イランとの衝突は数週間以内にも終結するとの見方を示している。米エネルギー省のクリス・ライト長官はABCテレビの番組の中で、「この衝突はきっとあと数週間で終わると思う。それより早いかもしれな