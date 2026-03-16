◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権最終日（１５日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１５位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算６アンダーの１３位に入った。６３位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算３アンダーの２７位で終えた。７２で回った金谷拓実（ＳＯ