【仏教の謎】どうして、お経を読むときに木魚を叩くの？ 隠元が中国から伝えたから 江戸時代初期は徳川幕府が宗教活動を厳しく制限したため、仏教界には沈滞ムードが漂いました。しかし、一度だけ大いに盛り上がった時がありました。明の高僧、隠元隆蒅が来日した時です。隠元は中国福建省の古刹・萬福寺を再興した名僧で、明を代表する禅僧です。その隠元を日本に招いたのは、長崎に住んでいた華僑の人たちでした。