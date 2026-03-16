宮部のぞみが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 宮部のぞみ ©Takeo Dec.／集英社 【プロフィール】宮部のぞみ（みやべ・のぞみ）2003年5月22日生まれ愛知県出身身長167cm血液型＝AB型「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞。『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日）のヒロインを務めた。公式Instagram & TikTo