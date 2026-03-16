ダイエット中だけど、どうしてもお酒が飲みたい人におすすめのお酒 蒸留酒はダイエットに最適！ 蒸留酒は醸造酒を蒸留させてアルコール度数をさらに高めたお酒で、焼酎やウイスキーのほかにブランデー、ウォッカ、ジン、ラムといったお酒も仲間です。 とうもろこしやじゃがいも、りんご、サトウキビといった原材料を使用しているにもかかわらず、中性脂肪の原因である糖質や痛風を引き起こすプリン体がいっさ