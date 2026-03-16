どうして最初に野菜を食べるのがいいの？ 【糖質Q&A】血糖値が急上昇するのを抑えることができるから！ 食物繊維が豊富な野菜、消化に時間のかかるタンパク質を糖質よりも先に食べることで、血糖値が急上昇するのを抑えることができるからです。 あとは時間をかけてゆっくり食べることも大切。 ワイン