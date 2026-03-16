今日16日(月)午前9時までの1週間に、震度1以上の地震が40回発生しました。うち最大震度3以上の地震は5回でした。新年度から進学や引越しなどで環境が変わる方も多いと思います。改めてハザードマップの確認、もしもの時の避難場所などを考える機会にしてください。最大震度3以上の地震1週間で5回今日16日(月)午前9時までの1週間に、震度1以上の地震が40回発生しました。うち、最大震度3以上の地震は5回でした。10日(火)午後3時28