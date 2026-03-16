ＮＹ原油時間外下げに転じる、7カ国が米国を支援とトランプ 東京時間09:17現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝97.74（-0.97-0.98%） NY原油先物は下落に転じている。 先週末に米政権がイラン最大の石油​輸出拠点カー​グ島の軍事施設を攻撃したことを受け、週明け序盤に一時1バレル＝102ドル台にまで上昇した。 その後、トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国