米株価指数先物一段高、ホルムズ海峡再開に淡い期待7カ国が米を支援 東京時間09:18現在 ダウ平均先物JUN 26月限47060.00（+174.00+0.37%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6713.50（+27.75+0.42%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24714.50（+108.75+0.44%） 米株先物は一段高。 トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表。封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、